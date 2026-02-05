名古屋〜尾鷲間で「夜行列車」を運行JR東海は2026年3月7日（土）に関西本線・紀勢本線の名古屋〜尾鷲間で夜行列車を運行します。【画像】長い！これが「愛知県と三重県を結ぶ夜行列車」の運行時刻ですこの列車は、クラブツーリズムが実施するツアーの参加者を対象とした団体臨時列車。三重県尾鷲市の名物朝市「尾鷲イタダキ市」に向けた夜行列車の第2弾となります。前回は2025年11月1日にキハ75形で運行されており、今回は車