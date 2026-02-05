AirXは、Eve Air Mobility（イブ・エア・モビリティ）が開発を進める電動垂直離着陸機（eVTOL）2機の確定発注契約を締結した。さらに48機のオプションも有する。発注の意向は2024年4月に発表していた。確定発注した2機は、2029年に受領する。イブ・エア・モビリティは、エンブラエル傘下のeVTOL開発会社。これまでに、アメリカやイギリス、ブラジルなどで当局と協力して事業コンセプトを発表している。AirXは、ヘリコプターやプラ