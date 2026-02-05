北海道・八雲警察署は2026年2月4日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、長万部町に住む六代目山口組五代目誠友会の幹部・宮井静夫容疑者（61）を逮捕しました。宮井容疑者は2025年12月21日ごろ、知人の40代男性が贈答品の受領などを拒否したことに憤慨し、男性や親族の生命、身体に危害を加えるような内容を申し付け、脅した疑いが持たれています。調べに対し宮井容疑者は「全く事実ではない」と容疑を否認しているということです。