2月3日、全国各地の神社仏閣で恒例の節分会が執り行われた。今年も大相撲力士や芸能人が多数参加し、参拝客に向かって威勢よく豆をまく姿が見られ、特に注目を集めたのが初場所で20年ぶりの「新大関優勝」を果たした安青錦（安治川部屋）。東京都内の2か所で豆まきに参加し、集まったファンからひときわ大きな声援を浴びた。【写真】ちょんまげと裃、江戸時代の武士のような白鵬と稀勢の里横綱が2人そろっては白鵬と稀勢の里以来