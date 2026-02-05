アメリカのトランプ大統領は4日、FRB（連邦準備理事会）の次期議長が自身の意向に反して利上げを支持していた場合、「次期議長には指名されていなかった」と述べました。トランプ大統領は4日、NBCのインタビューで自身がFRBの次期議長に指名したケビン・ウォーシュ氏について、「私が低金利を強く望んでいることを理解している」と述べました。その上で、トランプ氏はウォーシュ氏が自身の意向に反して利上げを支持すると述べてい