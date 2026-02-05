俳優の賀来賢人（36）が4日、自身のインスタグラムで、ハリウッドの大手マネジメント会社「Artists First（アーティスツ・ファースト）」と契約したことを報告した。「この度、ハリウッドのマネージメント、Artist First と契約致しました」と報告。同事務所はハリウッドの第一線で活躍するトップスターが数多く手掛ける大手事務所で、日本人俳優が同事務所と契約を結ぶのは初めて。「俳優、そしてプロデューサーとしてのグ