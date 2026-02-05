◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール1日目（5日、宮崎）2軍キャンプスタートとなっていた外野手の三塚琉生選手が、左足関節ねんざのため、故障班に合流することになりました。故障班は都城でキャンプを行っています。2日の練習中に左足首を痛め、3日に宮崎市内の病院で受診したということです。病院で受診する前、歩くときに痛みに顔をしかめていたのが目撃されています。三塚選手は去年支配下契約を勝ち取り、1軍での出場を果