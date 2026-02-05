METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。関節痛は、ウイルス菌が原因の場合は、残念ながらサウナでは症状は緩和しない。ところが、原因が他にある場合、サウナで患部をあたためることが“有効”になるケースも。【前編記事】『