江川卓×遠藤一彦同級生対談（後編）「江川の前に江川なく、江川の後に江川なし」と称されるほど、数々の伝説を残したピッチャー・江川卓。その江川に真正面から対抗したのが、元大洋（現DeNA）のエース・遠藤一彦である。同級生として凌ぎを削り、一時代を築いたふたりによる初の対談が、YouTubeの『Web Sportivaベースボールチャンネル』で公開された。阪神からトレードという形で巨人入りが決まった江川卓photo by Kyodo Ne