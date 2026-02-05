■自民単独で300議席獲得視野という衝撃2月8日投開票の衆院選は、中盤戦に入りメディア各社の情勢調査が出揃いました。その結果を見て、全国1億2000万人の有権者が一斉に椅子から転げ落ちたのではないでしょうか。なんすか、その自由民主党圧勝は。もちろん、情勢分析はあくまで予測であって、投票箱のふたを開けてみないことには結果などだれにも分からないわけですが。特に朝日新聞が「自由民主党単独で300議席獲得も視野」とい