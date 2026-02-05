成田美名子さん＝松嶋愛撮影数々のヒット作を生み出してきたマンガ家・成田美名子さん。若き能楽師・憲人を主人公にした壮大な一代記『花よりも花の如く』が、24年の長期連載を経て大団円を迎えました。日本の古典芸能「能」と一人の青年の人生を描きながら、成田さんが考えてきたこととは――？（文：横井周子、写真：松嶋愛）あらすじ幼い頃から能の舞台に立っている能楽師・憲人（けんと）は修行中の身の上。祖父でもある