プロジェクト・ヘイル・メアリー 〈上〉（ウィアー，アンディ/小野田和子、ハヤカワ文庫ＳＦ）プロジェクト・ヘイル・メアリー 〈下〉（ウィアー，アンディ/小野田和子、ハヤカワ文庫ＳＦ）ＢＵＴＴＥＲ（柚木麻子、新潮文庫）クスノキの番人（東野圭吾、実業之日本社文庫）ほどなく、お別れです（長月天音、小学館文庫）マイブック―２０２６年の記録（大貫卓也、新潮文庫）成瀬は天下を取りにいく（宮島未奈、新潮文庫）方舟（夕