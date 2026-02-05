立憲民主党で2025年9月まで3年間、選挙対策委員長を務めていた大串博志衆議院議員が、選挙とカネの現実を赤裸々に明かす。一つの選挙区でサンプル数は1000みなさん、こんにちは。「電話一本で大串博志」でおなじみの衆議院議員・大串博志です。今回は選挙戦で最も重要な情報となる「情勢調査」についてお話ししたいと思います。おそらく、今回高市首相が解散という大勝負に出た背景には、当然ながら独自に情勢調査を打ち、その結果