「2025年 ブレイク芸人ランキング」（オリコンニュース）で堂々1位に輝いた、芸歴5年目の筋肉芸人・青木マッチョ。「ラヴィット！」（TBS系）を始め、「アメトーーク！」（テレビ朝日系）や「踊る！さんま御殿！」（日本テレビ系）など、バラエティ番組に多数出演を果たし、まさに「テレビで見ない日はない」といった活躍をみせている。青木マッチョが1人でテレビに出ていることで、彼をピン芸人であると思っている人も多いようだ