冬空の下、自分のことを待っていてくれる女性に男性は愛おしさを感じるようです。では、どんなたたずまいが男性の「愛おしい気持ち」を高ぶらせるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性の意見を参考に、「寒い日のデートの待ち合わせで『かわいい』と思われる仕草」をご紹介します。【１】音楽を聴きながら低い空を見つめるようなまなざしで待っている「たそがれている姿にキュンときます」（10代男性）など、音楽を