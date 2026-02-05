先が見えない混迷の選挙戦。これはシナリオ通りなのか、それとも―。大ヒットドラマ『地面師たち』の原作者である森功氏が、「高市劇場」の舞台裏で暗躍する「官邸官僚」たちの策略を暴く。突然の衆議院解散で米国も憤り「これで3月の日米会談はパー。高市総理の解散には、米国も憤っています。山田重夫（駐米日本）大使もホワイトハウスから顰蹙を買っているようで、苦しい立場です」そう打ち明けるのは、米国通の元外交官だ。