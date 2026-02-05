秘められた狂気第四十三回講談社本田靖春ノンフィクション賞を受賞した本書『沢村忠に真空を飛ばせた男─昭和のプロモーター・野口修評伝─』が二〇二〇年十月に刊行された際、すぐに購入した。私は格闘技、ましてやキックボクシングには全く興味がなく無知である。沢村忠も、野口修の名前も知らなかった。そんな私が本書を購入したのは、同い年である著者とは共通の友人を通じて面識があるという理由のみだ。その際も、たいし