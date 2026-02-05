【書評】『明日も、森のどこかで』／上田大作・著／閑人堂／2970円【評者】角幡唯介（探検家）私のような狩猟者の目から見ると動物写真家というのは畏敬に値する存在である。狩猟で一番難しいのは獲物を見つけて接近することなのだが、彼らはそれをものの見事に達成し、決定的な動作や表情をものにする。カメラを猟銃にもちかえたら、いったいどれほど優れたハンターになることか……。それを友人の写真家に話すと、望遠レンズで