前編記事『著者の執念には「狂気すら感じた」…野口修の本格評伝『沢村忠に真空を飛ばせた男』で感じた「ノンフィクションの存在意義」』より続く。「伝記」ではなく「ノンフィクション」を本書は、元内閣総理大臣・若槻礼次郎暗殺未遂という不穏な事件で幕を開ける。この事件で逮捕された野口進の息子が、野口修だ。著者が父である野口進について大幅にページを割いたことは、大きな意味を成す。本書は「右翼」「格闘技」「芸能界