女優の観月ありさが４日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話」（水曜・午後７時）に出演。何度も芸能界引退を考えたことを明かす一幕があった。４歳での子役モデルとしてのデビューから４５年の観月はこの日のスタジオで「長い芸能生活で辞めたいと思ったことは？」と聞かれると「何度も女優を辞めようと思いました」と笑顔できっぱり。「何回も思ってましたね。もう無理だなとか、何をやっていいのか分からないなあっ