現在は米大リーグと同等と扱われるようになった米国のニグロリーグ（１９６０年に消滅）でプレーしていたロン・ティーズリーさんが３日（日本時間４日）、９９歳で亡くなった、と米大リーグ公式サイトが４日（同５日）伝えた。９９歳は存命のニグロリーグ経験者ではビル・グリーソンさんの１０１歳に次いで２番目だった。ティーズリーさんは１９４８年にドジャースと契約を結ぶもメジャーに昇格できないまま解雇されると、ニグ