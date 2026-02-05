やはり経済は低調気味中国政府が発表した1月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は前月から0.8ポイント低下して49.3となり、2ヵ月ぶりに好不況の境目である50を下回った。新規受注の減少が主な要因であり、需要不足から抜け出せない状況が続いている。中国の製造業を牽引してきた電気自動車（EV）も息切れ気味だ。中国自動車大手のBYDは2月1日、「1月の新車販売台数が前年比30%減の約21万台だった」と発表した。中国政府が1月からEV