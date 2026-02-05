女性天皇や母方が天皇の血筋につながる女系天皇について、2月8日に投票が行われる衆院選の立候補者たちはどのように考えているのか。衆院選では、物価高対策や消費税減税などの身近な政策課題に隠れて、皇室に関するテーマを取り上げる候補者はほとんどいない。しかし、NHKが公開している皇室関連の衆院選アンケートによると、11の政党のうち、自民や日本維新の会（維新）、国民民主など6つの政党は「女性天皇も女系天皇も反対」と