山形市のJR山形駅前の繁華街で5日未明、飲食店から出火する火事がありました。けが人はいませんでした。5日午前0時45分ごろ、山形市香澄町1丁目の飲食店「二○加屋（にわかや）おくざしき」の店内から煙が出ているのを隣りの店の従業員が発見して周囲に知らせ、119番通報しました。近隣の飲食店の従業員らが消火器で消火にあたり、およそ1時間後に鎮火が確認されました。現場はJR山形駅前の飲食店が立ち並ぶ繁華街にある商業ビルの