東大寺と近鉄・都ホテルズは４日、奈良市内に高級宿泊施設を建設すると発表した。国史跡「東大寺旧境内」の一角にある東大寺の所有地に計画しており、２０２８年秋の開業を目指す。現在は空き地の約１万２０００平方メートルに、庭園を整備し、それを囲むように複数の低層の宿泊棟を分散して配置する。客室は２５室程度を予定している。茶室やレストランも設ける。現在、建設に向けて奈良県や奈良市と協議中という。近鉄・都