2011年3月11日に起きた 東日本大震災によって福島第一原発でメルトダウンが起こり、大量の放射性物質が撒き散らされた。福島第一原発から40キロの飯舘村は100年以上かけて開墾されてきた農業が栄える豊かで美しい村だったが、放射能によりその営みは破壊されてしまった。飯舘村の悲劇は、日本が近現代で失ってきたものの総体が浮かび上がると指摘するのは、歴史学・農業史研究者の藤原辰史氏とジャーナリストの青木理氏だ