浦河町が発注した土木工事を巡り、町内の業者に便宜を図った見返りに飲食接待を受けたとして、町の建設課で勤務する30代の道路係長が書類送検されていたことが分かりました。捜査関係者によりますと、浦河町建設課の30代の道路係長は2023年以降、町が発注した土木工事の入札で特定の業者に予定価格を漏らした見返りに数万円相当の飲食接待を受けた収賄の疑いです。道路係長はきのう（2026年2月4日）までに書類送検されていて、接待