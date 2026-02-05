●きょう5日(木)は雲多めでも、南風の影響で日中は春先の暖かさに●週末は強い寒気の影響で、一気に真冬の寒さ●あさって7日(土)の夜から8日(日)にかけて、雪化粧や路面凍結のエリアが拡大するおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて、西日本周辺は落ち着いた空模様が続いています。一方、朝鮮半島付近では大きく雲がまとまりだしています。 これは低気圧や前線によるもので、これから日本海に進む予想です。