札幌・中央警察署は2026年2月4日、詐欺の疑いで住所不定・無職の古田峰王容疑者（51）を逮捕しました。古田容疑者は札幌市西区の合同会社の代表社員に与信調査名目などとうそを言い、2024年1月25日、古田容疑者の口座に現金約140万円を振込させだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、古田容疑者と合同会社は過去に一度、仕事の取引があり、古田容疑者は信用確認をするため「クレジットカードの使用限度を確認