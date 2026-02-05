去年3月、宇都宮市のコンビニエンスストアから現金100万円余りを盗んだとして、元従業員の43歳の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、熊本市南区の無職・中嶋勇容疑者（43）で、去年3月下旬の未明、宇都宮市今泉新町のコンビニの金庫などから現金111万5000円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、中嶋容疑者は元従業員で、事件の数か月前までこのコンビニで働いていました。取り調べに対し、中嶋容疑