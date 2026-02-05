東急東横線は4日、信号装置が故障し、一部区間で2時間にわたり運転を見合わせました。4日午後6時ごろ、東横線反町駅と横浜駅の間で信号装置が故障し、一部区間で運転を見合わせました。利用者は「1時間ぐらいずっと閉じ込められていて、やっと外に出られた」と話します。運転再開は午後8時すぎで、約6万3000人に影響が出ました。