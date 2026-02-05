ファッションモデルのミランダ・カーさん（42）が2026年1月27日（日本時間）に自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ黒の膝上ミニワンピショットを披露した。サングラスをかけてクールにミランダ・カーさんは、サングラスをかけたキャラクターの絵文字を添えて、サングラスをかけ、黒のミニワンピを着こなす姿を投稿した。髪の毛をおろし、美しいデコルテをみせている。インスタグラムに投稿された写真では、黒のミニ丈