福岡市で大規模地震が起きた想定で、帰宅困難者対策訓練が行われました。天神・博多エリアでは、およそ3万8000人の帰宅困難者が発生すると推計されています。 ■参加者「ただいま、強い地震が発生しました。落ち着いて行動してください。」福岡市・天神の大型複合ビル「ワンビル」で1月27日、最大震度6弱の地震が発生し交通機関が止まった想定で、3つのまちづくり協議会の会員などおよそ100人が参加して訓練が行われました。福