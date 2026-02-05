【アマの勘違い 切り返しでの軸の傾き】切り返しで体が右に倒れるからインパクトがズレる プロはダウンで左腰が飛球線方向に動く 「切り返し～ダウンで左足に体重を乗せることが大事」だと言いましたが、アマチュアゴルファーの中には左に乗らないどころか、体が右に倒れてしまう人がいます。このような形になると、体の動きだけでヘッドをボールに届かせることができなくなり、インパクトがズレてしまいま