衆議院選挙は2月8日が投開票日です。投票率を上げようと、福岡県春日市では学生と自治体、地域の店がタッグを組みました。 ■福岡女学院大学 人間関係学部心理学科・藤村まこと准教授「心理学を生かして社会課題を分析したり、解決する授業をやっていて、春日市から主権者教育と投票行動の活性化というテーマがあるよと伺いまして、ぜひ心理学科でやりたいということで、活動が始まりました。」投票率を上げるために始め