爽やかな香りとほろ苦さ、シャキッとした歯ごたえが魅力のセリ。「春の七草」のひとつとして知られ、七草がゆを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実は普段の食卓でも幅広く使える、栄養価の高い野菜です。そこで今回は、セリならではの特徴や期待できる効能をはじめ、新鮮なものを選ぶための目利きのポイントや、風味を損なわない保存方法までを丁寧に解説。日々の献立にすぐ取り入れられるセリの簡単レシピも要チェックです