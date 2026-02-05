埼玉・志木市で、住宅など7棟が燃える火事があり、1人がけがをしました。4日午後6時前、志木市中宗岡で、木造2階建ての住宅から出火し周囲に燃え広がりました。火は約3時間半後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼するなど、合わせて7棟が燃えました。この火事で、火元の住人の男性が軽傷を負いました。