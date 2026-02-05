俳優の観月ありさ（49）が4日、自身のインスタグラムを更新。数十年振りに再会した俳優との2ショット写真を公開した。【写真】“数十年ぶり”に再会した俳優との2ショットを公開した観月ありさ観月は同日、日本テレビ系で放送された『1周回って知らない話SP』に俳優の瀬戸朝香（49）と出演した。インスタグラムでは「21歳の時に『ボーイハント』というドラマで共演させて頂いてからのお付き合い!!!」と瀬戸を紹介した。続け