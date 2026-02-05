2024年に当時大統領候補だったアメリカのトランプ氏を銃で狙った男に終身刑が言い渡されました。この事件は2024年9月、ライアン・ルース被告がフロリダ州のゴルフ場で当時大統領候補だったトランプ氏を、銃で狙い殺害しようとしたとして「大統領候補の暗殺未遂」の罪に問われているものです。ルース被告はこれまで暗殺の意図を否定していましたが、アメリカメディアによりますと、フロリダ州の連邦地裁は4日、「大統領候補を殺害し