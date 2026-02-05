KITTE丸の内では、2026年2月28日まで「ランチめぐりスタンプラリー！」を開催中。公式LINEを友だち追加してキャンペーンに参加すると、対象の飲食店で使えるクーポンがもらえます。ディナークーポンもゲットできる！？まずは、店頭のPOPや公式サイトからKITTE丸の内公式LINEを友だち追加。ランチ（11時から15時まで）の会計時に、対象店舗で案内されるQRコードを読み取ると、1会計で1個スタンプが溜まります。スタンプ5個で500円分