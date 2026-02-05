ダラス・マーベリックスは、アンソニー・デイビスをワシントン・ウィザーズへトレードすることで合意した。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 このトレードでマブスはデイビスに加え、ジェイデン・ハーディ、ディアンジェロ・ラッセル、ダンテ・エクサムをウィザーズへ放出し、ウィザーズからクリス・ミドルトン、AJ・ジョンソン、マラカイ・