不調や失敗が続くと、人はすぐに自信を失ってしまう。しかし、本当に「スランプ」という状態は存在するのだろうか。長嶋茂雄は、長い現役生活の中で、打てない時期や批判にさらされる局面を何度も経験している。それでも長嶋は「自分にスランプはない」と言い切れたのだろうか。※本稿は、臨床スポーツ心理学者の児玉光雄『長嶋茂雄 永久に心を熱くする言葉「積極果敢」で生きる80のヒント』（清談社Publico）の一部を抜粋・編集し