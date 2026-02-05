いじめ動画の拡散や、それに伴うネット上での私的制裁をめぐる議論が続いている。被害者が救われる現実がある以上、こうした動きを一概に否定することはできないし、私自身も感情的には加害者への厳罰に強く共感してしまう側だ。だが、正義感が集団化したとき、それは容易に暴走する。SNSという装置がその加速装置になっている今こそ、一度立ち止まり、私刑がもたらすリスクと、私たちが本当に求める救済のあり方を冷静に考えてみ