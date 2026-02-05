日本経済が停滞する根底には何があるのか？日本のGDPは2026年にインドに抜かれて世界5位に転落する見込み。ドイツに抜かれて4位になったのは23年だった。名目GDPは物価や為替で左右されるものだが、日本の転落は円安のせいだけではないだろう。日本の「罰ゲーム化する管理職」と、ドイツで進みつつある「パートタイム管理職」の実態から、労働と生産性について考える。（ドイツ人ジャーナリスト志村ユリア）日本では「罰ゲーム化