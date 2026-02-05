選挙のたびにかかる人的・金銭的コストは民主主義を支えるために必要なものですが、このデジタル時代、もっと効率的にできないものでしょうか？日本でインターネット投票は実現可能か探ります。マイナンバーが普及するも、壁となっているものとは？（トライズ三木雄信）選挙は効率化できないの？1人選ぶのに約1億8387万円！高市早苗首相が衆議院を解散したことによる総選挙が、1月27日公示、2月8日投開票という“最短スケジュ