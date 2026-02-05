中国メディアの快科技によると、ホンダの中国合弁会社、広汽ホンダは4日、中国限定3000台の新型「フィット」が発売から20日で完売したと発表した。広汽ホンダは、発売から20日での完売について、A0クラスのエンジン車に対する予想を刷新しただけでなく、その「平民超跑（庶民のスーパーカー）」としての市場におけるアピール力を改めて証明したと述べた。記事によると、新型のボディサイズは全長4169mm、全幅1694mm、全高153