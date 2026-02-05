アメリカ中央軍は4日、シリア全土にわたる過激派組織「イスラム国」の拠点に5回の攻撃を行ったと発表しました。アメリカ中央軍はSNSで、1月27日から2月2日にかけて、シリア全土の過激派組織「イスラム国」の複数の拠点に5回の攻撃を行ったと明らかにしました。その上で、「シリアにおける『イスラム国』の再興を阻止するという我々の継続的な決意を示すものだ」と強調しています。アメリカ中央軍は攻撃について、無人機などから50