「南部鉄器」を名乗る偽広告が​SNSで拡散し、偽物のフライパンを購入してしまう被害が相次いでいる。動画では「高品質」をうたっているが、実際は「あまりにも軽く」中国語の説明書に、岩手県の南部鉄器組合も「もちろん偽物」と完全否定した。今回の動画は「イット！」が2025年夏に取材した偽広告と内容が極めて似ていて、製造元名だけ変えて販売した疑惑も浮上した。組合は安全性が不明のため、使用しないよう呼びかけてい