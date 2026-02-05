タレントの山口もえが３日、自身のインスタグラムを更新。節分で「大役」を全力で務めたことを明かした。山口は「一年に一度の大役を、今年も全力でやらせて頂きました」と報告。鬼のお面を付け、躍動感たっぷりにカメラに迫る連続写真を公開した。さらに「成し遂げた後は爽快さと達成感で満ちていました。しかし何故か今は体の横も痛いです。笑」と明かし「明日は立春。穏やかな春が訪れますように」と締めた。投稿にファ