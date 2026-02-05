山代白羽神楽保存会に伝わる神楽の文書（右）とAIが解読した文書＝2025年12月、山口県岩国市五穀豊穣、無病息災などを願って舞を神に奉納する民俗芸能の「神楽」。時がたつにつれ、担い手不足が加速、歌が記されている貴重な古い資料も解読できなくなり、継承が途切れてしまう場合がある。山口県岩国市で活動する山代白羽神楽保存会は資料の解読に人工知能（AI）を活用し、約50年ぶりとなる演目を復活させた。（共同通信＝日比杏